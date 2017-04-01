NBA》柯瑞下半場火力回溫 勇士10連勝
「柯神」就是「柯神」！靠著柯瑞下半場火力回溫，加上末節勇士拉出12比0猛攻扭轉局面，勇士最後以107比98逆轉擊敗火箭，奪下10連勝，且跟西區第2馬刺之間勝差維持在3.5場，距離拿下西區頭號種子目標越來越近！
柯瑞全場投18中8，包含三分球9投4中，拿下全場最高24分，另有7籃板、5助攻、2助攻，多虧他在最近的凶猛火力，勇士才在少了杜蘭特的困境中，反而打出10連勝的強勢反彈，接下來就等杜蘭特歸隊，勇士陣容重新到齊了，
除了柯瑞以外，「浪花弟」克雷湯普生也替勇士貢獻20分、8籃板與4助攻，伊戈達拉14分、5籃板、5助攻、3火鍋與2抄截，表現相當全面，更難得的是全場0失誤，最近比較少上「五大冏」的麥基13分、5火鍋。
火箭輸球主因在於本季年度MVP熱門之一的「大鬍子」哈登失準，全場投18中4，雖拿17分、12籃板與8助攻，哈登卻也發生6失誤，艾瑞克戈登與阿里查各有15分，路易斯威廉斯13分，貝弗利與哈瑞爾各拿11分。
(中時電子報)
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