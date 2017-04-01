NCAA史上最長連勝終止! 康大女籃111連勝遭絕殺

密西西比州立大學女籃隊延長賽絕殺康大女籃，終止康大111連勝，並殺入決賽全隊興奮擁抱。(美聯社)

NCAA不敗神話，賽前締造111連勝、NCAA第一級（Division I）男女籃史上最長連勝紀錄的康乃狄克女籃(UConn)，1日四強賽踢到鐵板，遭密西西比州立大學女籃隊(Mississippi State)延長賽絕殺，111連勝畫下句點。

自2014年11月後就未曾嘗敗，衛冕軍康大1日111連勝畫下休止符，四強賽面對密西西比州立大學，延長賽遭威廉斯(Morgan Willia)倒數1.2秒急停跳投絕殺，密西西比州立大終場66比64奪勝，淘汰衛冕軍，同時也是密西西比州立大學隊史首闖決賽。

威廉斯僅163公分高，卻投出致勝一擊，她賽後坦言自己仍處於驚訝狀態，「我就是想出手，我選擇出手，而且我做到了。」

康大女籃在今年1月14日寫下91連勝，改寫NCAAD1紀錄，隨後一路將連勝紀錄推進，準決賽吞下長達867天以來首場敗仗，這一敗也讓康大女籃無緣挑戰5連霸、隊史第12冠。

康大女籃由連3度奧運金牌教頭奧瑞瑪(Geno Auriemma)領軍，隊史戰績顯赫坐擁11冠，過去校友一字排開幾乎都是美國女籃國家隊成員，包括前WNBA得分後摩爾(Maya Moore )、鳳凰城水星隊桃樂西(Diana Taurasi)、紐約自由人隊查爾斯(Tina Charles)、以及WNBA上季新人后西雅圖風暴隊(Breanna Stew)。

(中時電子報)