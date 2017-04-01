川普昔日愛車法拉利 佛州拍賣尋新車主

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美國總統川普2007年購入的法拉利F430雙門跑車，明天將在佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）會議中心拍賣，拜這位前車主之賜，引起格外關注。

法新社和福斯新聞（Fox News）報導，專賣經典老車和跑車的拍賣業者拍賣美國（Auctions America）舉行的拍賣會現場，聚集各式各樣來自世界各地的名車。

拍賣美國表示，這輛法拉利估價為25萬美元（新台幣762萬元）到35萬美元之間。

美國地產大亨、億萬富翁川普當時買這輛全新的法拉利作為個人用車，開了才4年多。

川普行駛2400英里，第2任車主，也就是現任車主2011年買了這輛法拉利，總里程數累積到6000英里。

拍賣美國在聲明中表示：「川普非常有可能是唯一擁有超跑的美國總統。」

拍賣美國專員魯普雷希特（Barney Ruprecht）說：「我們對這輛車的價值抱有很大期望。川普總統擁有過這輛車，當然會幫車主持車歷史增添光彩。」（譯者：中央社陳昱婷）1060401

(中央社)