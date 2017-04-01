武器升級更安靜 俄亞森-M首艦喀山下水

俄羅斯「亞森-M」型核潛艦首艦「喀山」號在北德文斯克造船廠下水的畫面。（圖/俄羅斯衛星網）

俄羅斯第4代最新核潛艦「亞森」（Yasen）級二號艦「喀山」（Kazan）號3月31日下水，由於「喀山」是以改良型「亞森-M」的標準建造，因此其實算是「亞森-M」首艦。它除了外型優化外，不僅改良了電子戰與自動化系統，水下噪音也更小。

俄羅斯海軍艦隊總司令柯洛列夫（Vladimir Korolev）認為，由於生力軍的加入，俄國戰巡能力已恢復前蘇聯時期的水準。

據塔斯社與《防務新聞》（Defense News）等媒體報導，2009年7月開工建造的「喀山」號，預定將在一連串海試後，於2018年交付俄羅斯海軍。

「亞森-M」將取代身為俄國海軍常規潛艦部隊主力的「庫拉級」（Akula-class）核潛艦，一般認為，它們可與美國的「海狼」（Seawolf）和「維吉尼亞」（Virginia）級潛艦相匹敵。

原本俄羅斯海軍計畫，要讓「喀山」號在2016年服役，但由於俄羅斯國防經費拮据，多數資金與相關資源都投入更具戰略意義，未來將成為俄國核潛艦主力的「北方之神」（Borei）新式戰略核潛艦上，因此直到現在，「喀山」號只到達下水階段。不過，就算在經費充裕的狀況下，潛艦下水後完成海試，至少仍需要兩年。換句話說，「喀山」號起碼要到2019年，才可能正式服役。

俄羅斯設計「亞森」級潛艦，旨在摧毀敵方潛艦與軍艦、海軍基地、港口，海軍特遣部隊及其他目標。

而「亞森-M」型多用途核潛艦的排水量為13800噸，下潛深度為520米，人員編制為64人，續航力為100天，水下航速為31節，裝備水雷、553毫米口徑魚雷，以及「口徑」（Caliber）與「縞瑪瑙」（Onik）巡弋飛彈。

(中時電子報)