水尾國小歡慶80周年校慶 歷屆校友回娘家

▲水尾國小歡慶80周年校慶的慶祝大會。（楊樹煌攝）

▲水尾國小建校80周年，全校學生表演精彩的才藝舞蹈慶祝。（楊樹煌攝）

▲水尾國小表揚事業有成的傑出校友，也是建豐兆航太公司董事長鍾進豐。（楊樹煌攝）

▲水尾國小第1屆畢業校友林清田〈右〉、王樹沐〈中〉高齡85歲都返校，接受校慶籌備會主委鍾進豐〈左〉頒獎表揚。（楊樹煌攝）

▲水尾國小謠傳要裁撤併校，埔里鎮長周義雄在校慶大會中，轉達林縣長的指示「絕不併校」。（楊樹煌攝）

南投縣埔里水尾國小歡慶80周年校慶，歷屆校友都以自家辦喜事的心情，熱烈回娘家，讓全校呈現歡天喜地，洋溢著喜氣洋洋的熱鬧氣氛；校方並特別表揚任教44年已退休的張坤剛教導主任和20位傑出校友的卓越成就，場面溫馨感人。

水尾國小位於埔里鎮一新里，早年曾有600位學生的輝煌紀錄，而今受少子化及農村農業不景氣影響，目前只剩國小28人、幼稚班26人；921大地震校舍重建，學校著手建置與自然共生的學習環境，推動自然生態教育、生活美學教育及特色課程，讓該校成為偏鄉極具特色，遠近馳名的綠色生態森林小學。

昨逢該校80周年校慶，校慶舌動豐富多元，由太鼓迎賓揭開序幕，並由慶祝大會、舞動80的精釆竹表演和趣味競賽熱鬧登場；活動中並有勾起懷舊的校史老照片回顧展、學生學習成果展、在地農特產展，中午更盛大舉行感恩餐會，感謝師恩及校友聯誼，場面溫馨感人也彰顯傳承意義和價值。

表揚活動中特別表彰在各行各業都有傑出表現的20位歷屆傑出校友，如擔任校慶籌備會主委、事業有成的鍾進豐，他白手起家創建豐兆航太公司，擁有多項高端科技技術，對國家社會貢獻，大家有目共睹，並成傑出校友最大亮點，證明鄉下學校也有能力培養國際競爭力的人才。

另傑出校友包括一新里長羅清富、葉鴻裕、黃麗雪、林秀蘭、潘學堂、張伸二、張秀珠、陳愛淑、張勝睿、葉銘增、葉丁科、邱金正、葉榮寬、陳煥奎、張吉雯、劉明珠、徐美琪、潘世尊及林宥岑等各行各業表現傑出校友。

還有更特別的是，校友回娘家中，該校第1屆畢業的校友林清田、王樹沐等，雖然他們都已高齡85歲，依然專程返校團聚，見證著水尾國小從光復前至現在的懷舊點滴歷史。

校長曾元信在會中特別感謝校友慷慨解囊，鼎力襄助母校辦理80周年慶，讓活動得以順利進行，對活動後結餘款，校方將會善加利用及繼續開拓新資源，匯集成巨大力量，永續經營並期待這所特色森林小學能更吸引學生就讀。

(中時)