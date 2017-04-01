日內瓦發明展，我獲24金13銀4銅

台北城市科大師生設計的「方向聲光警示安全帽」，拿到今年日內瓦國際發明展金牌暨特別獎。（台北城市科大提供）

2017年瑞士日內瓦國際發明展今天凌晨公布成績，我國43項參賽作品中，有41項作品都拿下獎牌，獲獎率超過9成5，共囊括24金13銀4銅以及5面特別獎。不過由於教育部已不補助學生出國參賽，我國在國際發明展的表現大不如前。

去年我國有59件作品參加日內瓦國際發明展，得到25金，今年參賽作品降為43件、得到24金，由此可見，國內老師、學生到國外參加發明展的熱潮，正快速消退中。

今年日內瓦國家發明展3月29日至4月2日舉行，共有40個國家，1000件作品參賽，參觀人潮多達5萬人。帶團前往參賽的臺灣發明協會執行長陳宗臺說，臺灣不分政府、企業、學校共同著力於創新研發，在這次展覽中可見成效。

臺北城市科大榮獲4金、4銀、3銅、2特別獎榮譽，是我代表團中表現最出色的團隊，電通系大三生盧楚壹的作品「智慧安全嬰兒推車」拿到金牌暨特別獎，他在車內加裝壓力感測模組可偵測嬰兒的重量，當偵測到有嬰兒時就會使嬰兒推車車輪自動鎖住，避免嬰兒車自行滑離；另當智慧安全嬰兒推車的握把被握住時，智慧安全嬰兒推車會使輪子解鎖後可以移動。

臺北城市科大電機系教師蔡彥欣指導學生許景淵等人完成的作品「方向聲光警示安全帽」拿到金牌暨特別獎，主要是利用陀螺儀定位，自行車在轉彎及煞車時安全帽會自動顯示警示燈，提醒後方車輛注意，可提高行車安全。

蔡彥欣表示，這個安全帽裝設有行車記錄器、體積小，可記錄行車過程，讓使用者更有保障，作品還加裝藍芽功能方便手機講電話與聽音樂，可避免騎車時拿手機講電話。

此外，新北市光仁高級中學由16名國二至高二學生組成研發團隊，設計出結合科技及運動的「VR腳踏車」，他們在展覽過程中分工合作，英文好的同學負責講解、物理好的同學負責組合結構，也獲得1面金牌。

(中時)