崔小萍追思禮拜 孫越帶領禱告
資深廣播人崔小萍辭世，享壽96歲，今天上午舉行追思禮拜。文化部長鄭麗君頒發總統褒揚令，藝人孫越也帶領眾人禱告，「在沒有電視的年代，崔小萍透過廣播安慰溫暖所有聽眾」。
曾經在50、60年代以廣播劇風靡全台的資深廣播人崔小萍，3月11日晚間病逝於台大醫院，享壽96歲。崔小萍曾是白色恐怖受難者，2000年才洗刷冤屈，獲得國家賠償。
今天上午也舉辦崔小萍追思禮拜，鄭麗君也到現場頒發總統褒揚令。崔小萍無子嗣，由義女許淑貞接下褒揚令。
孫越今天也帶領台下眾人祈禱，孫越都習慣稱呼崔小萍為「崔先生」，「在沒有電視的年代，她透過廣播安慰、溫暖所有聽眾」。
作家亮軒致詞時也提到，他追隨崔小萍一甲子，早年在中廣錄音、當她的學生，沒見過崔小萍遲到過一次，有時她通宵不睡，只為了準備早上的2堂課。
崔小萍的學生李志希、李志奇、庹宗康、趙永馨等也前來送老師最後一程，庹宗康表示，崔小萍在國光藝校教書很嚴格，會糾正大家的口語；李志希、李志奇則感念崔小萍對他們在戲劇的啟發；趙永馨則感謝崔小萍影響他們做人處事。
崔小萍遺體已在3月30日火化，追思禮拜結束後安葬在台北慈恩園，崔小萍生前遺言，身後遺款全數捐做公益。1060401
(中央社)
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