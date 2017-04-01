阿里巴巴進軍短影音 土豆網全面轉型

阿里巴巴集團觸角伸向短影音，昨天宣布旗下的影片分享網站「土豆網」全面轉型為短影音平台，阿里將投入人民幣20億元推動PUGC（專業用戶生成內容），充實娛樂生態圈。

澎湃新聞今天報導，阿里巴巴文化娛樂集團3月31日召開短影音戰略發布會，宣布2016年收購合一集團（優酷土豆）獲得的土豆網全面轉型為短影音平台，由阿里文娛行動事業群總裁何小鵬兼任總裁。

土豆網在會中宣布啟用全新品牌形象和定位，口號也由「每個人都是生活的導演」變為「只要時刻有趣著」，號召對世界好奇的年輕人主動發現和尋找身邊有趣的人和事。

何小鵬宣布投入20億元（新台幣約90億元）打造「大魚計畫」，推動PUGC（Professional User-Generated Content），讓短影音創作者快捷高效地共享阿里生態資源。

土豆網創辦人王微也簡短露面，但未多作發言。目前主導動畫製片廠「追光動畫」的他曾任土豆網執行長7年，將土豆網打造成市值8.22億美元的知名影片網站，2012年在優酷併購土豆案完成後離職。

報導指出，短影音過去1年呈爆炸式成長，內容如雨後春筍冒出。而隨著阿里、騰訊等中國大陸網路巨擘今年加入，短影音後市看俏。

騰訊旗下短影音分享平台「微視」曾被寄予厚望，先前卻發布關閉公告，從此告別短影音市場。但另一個短影音平台「快手」隨後宣布獲得3.5億美元投資，騰訊是首要投資者。1060401

(中央社)