澎湖（山時）裡國小慶60 少離老回好溫馨
60年來第1次「少小離家老大回」。澎湖偏鄉（山時）裡「歡度一甲子、戀戀（山時）裡情」校慶活動，60屆近1000名老少分自各地返校同慶，熱鬧非凡，重溫舊時情。
澎湖（山時）裡國小創校60週年，由校長王文瑞與主委陳禾益共同主持，包括縣長陳光復、副議長陳雙全、前立委林炳坤、教育處長葉子超、代表會主席陳永澎、「飛躍羚羊」紀政等人都與會。
澎湖（山時）裡國小全校各1至6年級也都只有1班，全校的學生只有43名，在校長王文瑞的率領下，今天歡慶創校60週年和社區聯合運動會，全校高低中級小朋友分別演出「阿毛搬新家」音樂劇、「相聲賀校慶」和「樂吟法國民謠」，贏得校友與鄉親滿場掌聲。
最難得的澎湖（山時）裡國小今天欣逢創校60週年，歷屆畢業校有1800多人，今天從美、日和全台等各地返澎參加校慶有近1000人，其中最難得的第1屆的32位畢業生中，由當年的班長陳進善等17名和93歲高齡的第1屆導師劉庭貞在戰略顧問吳達澎上將陪同專程返校參加，校友列隊進場，成為校慶中的焦點，「飛躍羚羊」紀政也跨海參與此盛會。
第1屆和第12屆的畢業校友林獻堂和翁麗華2人代表致詞，這是創校60週年慶的第1次，在這特別的日子，回到母校有著少小離家老大回的感觸，感謝每一位參與的老師與小朋友們，讓60週的校慶，充滿滿滿的回憶。
澎湖縣長陳光復除了祝福（山時）裡國小創校60週年「生日快樂」外，在這充滿歡喜的日子，感謝每一位老師的奉獻，並與校長王文瑞、主委陳禾益等各界現場揮毫「歡度一甲子、戀戀（山時）裡情」。
澎湖（山時）裡國小創校60週年，迄今歷任有8任校長，還安排有沙灘路跑、校友回娘家、王子清紀念圖書館掛牌和陳成邦與黃長榮等校友攝影展等、校友校園巡禮大合唱等，並席開120桌餐敘聯誼，場面熱絡。1060401
(中央社)
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