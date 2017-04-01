出訪有感 柯P：以價值為導向的政治
台北市長柯文哲今天上午到「印度門」為此次出訪發表感言，他說，以亞洲來看，台灣政治是領先的，所以這次想到一個新的名詞，「以價值為導向的政治」，台灣過去20、30年以民主自由多元開放作為一個目的，所以我們用這種普世價值去克服面對所謂族群抗爭、意識形態抗爭，但是我們都一步步這樣走過去。
柯文哲說，8天新南向之旅，今天接近尾聲，從馬來西亞、泰國到印度，一路走來有很多感想，台灣在國際上的外交的確相當困難，謝謝駐外使館人員的努力，及台商和僑生的幫忙，所以還算順利，可以達成很多任務。
他說，在今年台灣最重要的一件事情，就是台北世大運，世大運的口號就是「台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣」，新南向也是抱持這樣的態度，台灣在外雖有重重困境，但還是要走出去，走出去讓世界走進台灣，讓台灣在世界被看見。
走訪這3個國家，有很深的感觸，台灣有時候晚上看政論節目吵吵鬧鬧，但事實上對那些國家的政要，甚至學者，是非常羨慕台灣，特別是在這些國家都有種族、宗教和文化上的差異，引起衝突，台灣過去2、30年也面對各種衝突，但我們還是很平和走過。
他說，現在以亞洲來看，台灣政治是領先的，所以這次想到一個新的名詞，「以價值為導向的政治」，台灣過去20、30年以民主自由多元開放作為一個目的，所以我們用這種普世價值去克服面對所謂族群抗爭、意識形態抗爭，但是我們都一步步這樣走過去。
柯文哲指出，這次旅行LINE都開著，一直在關心大安森林公園面對對3萬5000名五月天樂迷，北市府如臨大敵，大安森林公園大概會毀了，結果完好如初，代表台灣國民素質已經到了可以讓人羨慕地步，這麼HIGH的情況下，結束後很快恢復原狀，台灣在整個亞洲，國民表現已經讓其他國家相當羨慕。
不過，柯文哲表示，還有要努力的部分，東南亞是我們很重要增加來台觀光遊客目標，從泰國經驗，免簽後到台灣遊客增加到80% ，似乎是可以擴展東協10國，自由行做不到，看能不能先從團客免簽開始，再來是增加航班、訓練新移民成為導遊人才。
(中時)
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