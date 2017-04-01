山老鼠擁槍自重 槍彈藏工寮仍被警方查獲
岡山警分局壽天派出所日前獲報，指稱燕巢區一處工寮內有職業山老鼠賴姓男子擁槍自重!所長黃少軒遂指派員警進行蒐證，向橋頭地方法院聲請搜索票獲准後，立即拂曉出擊。
警方於昨日一大早前往燕巢區埋伏，一見賴嫌現身，就出示搜索票執行搜索，果然在賴嫌住處房間查獲毒品安非他命1.72g，並在住宅旁工寮木堆中發現一把改造手槍及9mm制式子彈兩發。全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。
警方表示，員警清晨到該處時，正巧遇賴嫌駕車返家，賴嫌見便衣警起初還一頭霧水，拿著燒餅油條趕著回家吃早餐，未料警方拿出搜索票執行搜索，發現1.72g的安非他命；再到堆滿木材的工寮時，才在木堆中發現賴嫌藏著改造手槍及兩發子彈。
賴嫌當場遭警方逮捕，由於未吃早餐，在派出所內還要求警方提供早餐止飢。警方調查，賴嫌有竊盜、毒品及槍砲等多項前科，偵訊時他供稱目前從事牛樟芝的生意，所以才在工寮內堆滿大量木料。對於改造手槍及子彈方面竟辯稱是友人拿來放的，但卻無法清楚交代友人身分，警方認定賴嫌涉嫌重大，全案偵訊後依毒品及槍砲罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
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(中時)
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