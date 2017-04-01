柯P：台灣產業實力夠就不怕外交壓力
台北市長柯文哲出訪東南亞、印度，今早在印度門前發表心得總結，他表示，近來有很深感觸，馬來西亞雪蘭莪州在中央政府不是很高興情況下，還是願意跟台北市簽屬備忘錄，一個很重要理由是台灣ICT產業在世界上還是很強大、YouBike很成功的，在世界上是很好的模型，所以台灣產業實力夠，對方還是會想跟台灣接觸，所以很重要的是如何厚植台灣在產業的實力。
柯文哲說，這是我們要思考的，因為一旦產業實力不夠，台灣在國際上價值很明顯就下降，再來教育方面還是很重要，他發現東南亞有很多以前台灣讀書僑生，10年、20年後，這些人都變成國家重要人物，對台灣的外交有很大幫忙，所以回去會跟教育部討論，討論僑生政策放寬。
昨天柯文哲在理工學院簽訂合作備忘錄，台灣在硬體在世界上算是最強，但印度是軟體人才最強，軟硬體合作吸引印度最優秀人才到台灣去工作，柯文哲說，如何增加更多獎學金名額，吸引人才到台灣去，這也是我們要去努力，也希望企業界幫忙。
另外，台北市已跟泰國創意中心簽約文化交流備忘錄，讓雙方互相合作，不管教育或文化產業交流，台灣跟東南亞會有更多來往，柯文哲說， 新南向政策還是要腳踏實地，即使外界有各種打壓，可以做得就先做，以民間當先鋒，這也是台灣走出困境，台灣走出去、世界走進來，讓世界看到台灣。
(中時)
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