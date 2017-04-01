共軍北強南弱？專家：情況已逆轉

我要評比

據分析，中共解放軍過往「北強南弱」的情況已經逆轉，現在南部戰區擁有更多的先進武器。

香港軍事評論員梁國樑今天在明報撰文透露，大陸自俄羅斯引進的蘇愷35戰機，其身影很快出現在南部戰區。

此外，大陸首批殲20匿蹤戰機據聞已部署在南部戰區；未來的匿蹤戰略轟炸機轟20極可能也優先部署在南部戰區空軍。

在陸軍方面，南部戰區現有3個集團軍，分別是駐廣東的第42集團軍、駐廣西的第41集團軍和駐雲南的第14集團軍。

第42集團軍是最早實現機械化、資訊化的部隊之一，其ZTL-11輪式突擊車，裝備有105毫米重炮，可發射高爆榴彈、破甲彈、脫殼尾翼穩定穿甲彈和炮射飛彈。

機動性極強的VT-5輕型坦克更是全球獨有。這些戰車智慧化程度高，士兵坐在車內，戰場環境、敵我態勢一目了然。

它有一個共同點，就是適合南方水鄉、熱帶地區使用。這顯示，南部戰區陸軍已具備出國作戰的能力，成為駐守吉布地、轉戰中東的首選。

至於海軍，文章表示，隸屬南部戰區的南海艦隊，過去是三大艦隊最弱一支。

但進入21世紀，江南造船廠建造的「四傑」，包括兩艘052B旅洋I級和兩艘052C旅洋II級神盾艦全部裝備給南海艦隊，第二代神盾艦052D旅洋III級最早4艘也優先裝備南海艦隊。

大陸首次建造的2萬噸級船塢登陸艦的前3艦全部部署在南海艦隊。

大陸購自俄羅斯的12艘基洛級靜音潛艇中的4艘分配給南海艦隊；大陸自製宋級、元級，以及第一、第二代AIP潛艇也優先裝備南海艦隊。

再者，5艘094晉級戰略核子動力潛艇中的3艘部署在三亞海軍基地，還有多艘改良型的漢級和最新的商級攻擊型核子潛艇同樣防衛南海。

文章並透露，正在江南造船廠建造的002型彈射起飛航空母艦，據聞將建造2艘，組建成2個航艦戰鬥群，全部部署在南海艦隊。

另外，超過1.2萬噸的055大型神盾艦首批建造8艘，4艘已進行船體合攏，4艘在建，預計一半即4艘加入南海艦隊的雙航艦編隊。

在火箭軍方面，文章表示，大陸有6個火箭集團軍（稱為基地），另有2個保障和訓練基地。

火箭軍的部署並不完全按照戰區劃分，其中某些旅可能跨區駐守。以軍部駐地計算，目前五大戰區各有1個，唯獨南部戰區多了1個，即擁有2個火箭集團軍。

文章認為，南部戰區橫跨太平洋和印度洋兩大洋，是「一帶一路」的海上起點。「一帶一路」是關乎大陸長遠發展，以及亞、歐、非三大洲命運的工程，全面加強南部戰區的軍事實力正是這個大戰略的要求。1060401

(中央社)