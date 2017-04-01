賺錢不分紅 陸證監會擬政策對付鐵公雞
中國大陸證監會發言人鄧舸日前表示，滬深兩市仍有部分上市公司「分紅不主動」，回報股東的意識極為淡薄。他說，證監會將加強監管，研究制定對付「鐵公雞」的硬措施。
中國證券監督管理委員會發言人鄧舸3月31日在例行記者會上說，自2013年證監會發布現金分紅監管指引以來，滬深兩市仍有部分公司在每股收益和累計未分配利潤均為正的情況下，連續多年未發放現金分紅。
他說，證監會將進一步加強監管，研究制定對付「鐵公雞」的硬措施，約談並監管一些具備分紅能力而不分紅的公司，督促相關上市公司控股股東確實履行責任，支持上市公司履行現金分紅義務。
此外，還要展開專案檢查，對未按規定和公司章程分紅的公司，依規採取行政監管措施。同時，在對公開發行證券設置現金分紅條件的基礎上，研究對非公開發行股票設置現金分紅條件，強化監管約束。1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。