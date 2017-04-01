賺錢不分紅 陸證監會擬政策對付鐵公雞

中國大陸證監會發言人鄧舸日前表示，滬深兩市仍有部分上市公司「分紅不主動」，回報股東的意識極為淡薄。他說，證監會將加強監管，研究制定對付「鐵公雞」的硬措施。

中國證券監督管理委員會發言人鄧舸3月31日在例行記者會上說，自2013年證監會發布現金分紅監管指引以來，滬深兩市仍有部分公司在每股收益和累計未分配利潤均為正的情況下，連續多年未發放現金分紅。

他說，證監會將進一步加強監管，研究制定對付「鐵公雞」的硬措施，約談並監管一些具備分紅能力而不分紅的公司，督促相關上市公司控股股東確實履行責任，支持上市公司履行現金分紅義務。

此外，還要展開專案檢查，對未按規定和公司章程分紅的公司，依規採取行政監管措施。同時，在對公開發行證券設置現金分紅條件的基礎上，研究對非公開發行股票設置現金分紅條件，強化監管約束。1060401

(中央社)