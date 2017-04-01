習訪美前川普下貿易命令 美稱兩者無關
美國總統川普在中國大陸國家主席習近平來訪前，簽署兩道旨在解決美國貿易逆差的行政命令。美方官員說，這兩道命令與習近平訪美無關。
英國廣播公司（BBC）報導，其中1道為透過檢驗未繳納關稅與外國貿易侵害，研究貿易逆差起因。
另1道是提案重新審視川普所說，對美國勞工造成傷害的美國貿易逆差與相關規定。
美國政府官員指出，這兩道政令的重點都不在中國大陸，但大陸的確是造成美國貿易逆差的最大來源。
這兩道命令發出後，川普與習近平就要在川普位於佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）的招待所會面。
白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）告訴記者，這兩道命令與習近平來訪無關。
但中國大陸為美國最大貿易逆差來源，1年造成的逆差金額高達3470億美元。
納瓦洛說：「我們今晚說的都無關中國，不要把這個定調為中國題材，這只是攸關貿易侵害的情況，以及現行關稅課徵相關狀況。」（譯者：中央社許湘欣）1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。