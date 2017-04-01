習訪美前川普下貿易命令 美稱兩者無關

我要評比

美國總統川普在中國大陸國家主席習近平來訪前，簽署兩道旨在解決美國貿易逆差的行政命令。美方官員說，這兩道命令與習近平訪美無關。

英國廣播公司（BBC）報導，其中1道為透過檢驗未繳納關稅與外國貿易侵害，研究貿易逆差起因。

另1道是提案重新審視川普所說，對美國勞工造成傷害的美國貿易逆差與相關規定。

美國政府官員指出，這兩道政令的重點都不在中國大陸，但大陸的確是造成美國貿易逆差的最大來源。

這兩道命令發出後，川普與習近平就要在川普位於佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）的招待所會面。

白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）告訴記者，這兩道命令與習近平來訪無關。

但中國大陸為美國最大貿易逆差來源，1年造成的逆差金額高達3470億美元。

納瓦洛說：「我們今晚說的都無關中國，不要把這個定調為中國題材，這只是攸關貿易侵害的情況，以及現行關稅課徵相關狀況。」（譯者：中央社許湘欣）1060401

(中央社)