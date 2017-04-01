清明節連假 新竹市垃圾清運不打烊

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新竹市環保局表示，為加強服務市民，清明節4天連續假日，除2日採假日定線、定時、定點收運及4日清明節下午時段停收垃圾外，其餘日期維持正常垃圾收運。

新竹市環保局表示，因應清明節4天連續假期，為加強垃圾清運服務品質，清潔隊1日星期六照常收運垃圾，2日星期日採假日定線定時定點收運，3日星期一照常收運垃圾，4日星期二下午時段停收垃圾、晚上維持正常收運，市民可注意並多加利用。

「還好，不用擔心垃圾擺了4天會發臭」家庭主婦白小姐就說，家中人口多，每天都會有不少垃圾需要處理，還好連假4天都可以倒垃圾，不用擔心家裡變成「垃圾場」。

此外，竹市衛生局提醒，為防範火警事故，清明祭祖後之香、燭、金紙等物品，一定要確認無火苗才可以丟進垃圾車。1060401

(中央社)