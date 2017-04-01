小龍女離港散心 成龍忙領獎謝13億觀眾支持

吳綺莉證實小龍女出國散心，成龍近日則忙領獎。（圖／達志影像）

成龍最近現身都避答小龍女問題。（圖／中時資料照片）

香港巨星成龍17年前爆婚外情，與他生下一女的吳綺莉先前出澄清多年來沒拿過成龍一毛錢，而「小龍女」吳卓林經證實已到泰國散心，吳綺莉也希望女兒能藉此行「冷靜一下」，家事難解，孩子的爸成龍卻冷處理，昨(3/31)照常現身領獎感謝13億觀眾支持，對有關小龍女問題充耳不聞。

吳卓林先前以刑事恐嚇罪名報警抓母，吳綺莉經訊問一夜後，只簡單回應是一般家庭問題，仍盼女兒早日回家。今港媒報導，吳卓林在朋友的陪伴下已出發到泰國旅行，吳綺莉也說知道有朋友會照顧女兒，不擔心她這次離家，更透露之後考慮讓女兒出國念書，地點未定。

而吳綺莉家事鬧上警局以來，成龍多次現身都刻意避答，昨晚他到北京清華大學參加鳳凰衛視頒獎典禮，獲頒特別致敬大獎，上台時他主動說到退休問題，說有中國大陸13億觀眾的支持，讓他有更多本錢嘗試不同類型的電影，「問我何時退休？我不知道，拍到我不能拍為止」，離開前有人問到小龍女話題，成龍卻沒理會便匆匆離去。

(中時電子報)