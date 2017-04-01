香港小島無聊？柯P：不是失言是不服氣
台北市長柯文哲日前說香港只是一個小島，沒什麼好看的，引發各界熱議，他今天在印度知名景點「印度門」受訪時再補充表示，有時候講人家香港只是一個小島，可是明明就是計算扣掉陸客，國際旅客還是遠遠超過台灣好幾倍，這是我們要檢討地方，他一直認為台灣是更好玩、好吃、好看，可是國際觀光客就比香港少，還是要去想想看，台灣觀光軟實力加強地方還是要去努力。
柯文哲說，機場門面當然重要，面對問題是解決問題的第一步，香港贏我們的地方，該改善的還是要改善，說香港小島沒什麼好玩的，這不是「失言」，是不服氣。
(中時)
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