太陽花佔公署 柯P：不正常時代的不正常做法

318太陽花學運，立委黃國昌等22人全部無罪，台北市長柯文哲今天表示，政治問題政治解決，沒有辦法用法律解決，如果做歷史評論，他認為是「一個不正常時代的不正常做法」，但這還是只能視為台灣在國家進步過程當中遇到的一個波折。

柯文哲表示，他都用這種態度面對過去歷史，重點是怎麼解決未來，以平和態度面對過去，務實態度處理現在問題，以正面態度面對未來，佔領公署變成常態，「這是不正常時代不正常事件」，有時候政治問題沒辦法用法律解決，這還是國家轉型期遇到的波折 ，不該視為常態。

(中時)