王建民成愚人節假新聞 網友笑不出來

網站「運動視界」今天上午貼出一則報導，指稱旅美好手王建民找到新東家，即將加盟聖地牙哥教士隊；王建民的經紀人澄清這則消息不實，並指這是一場愚人節的惡作劇。「運動視界」的臉書專頁則湧入網友反彈。

經紀公司上午表示，「王建民目前沒有簽任何合約」。王建民去年季後曾說，今年如果沒有上大聯盟，有可能直接宣布退休，他現在還在美國等待機會。

針對網站的消息，王建民的臉書專頁也澄清，引用在美國的經紀人張嘉元的說法，指稱這是一場愚人節的惡作劇。

「運動視界」稍晚在臉書貼出公告：「關於王建民加盟聖地牙哥教士隊愚人節新聞，並未善盡專業媒體責任，在此向當事人以及球迷致歉，運動視界網站致力成為專業運動網站，今日新聞與網站初衷有所違背，網站將更加努力篩選內容，並且嚴格禁止愚人節相關不實消息，造成不愉快，再次向大眾致歉」。

這則道歉公告底下，不少球迷留言表達不滿，「對一個一直在找機會的認真球員開這種玩笑真的好嗎」、「以後怎麼分辨你們的網站什麼是真新聞，什麼是假新聞」、「好笑跟好蠢只是一線之隔」。1060401

(中央社)