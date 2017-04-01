網購商機夯 電商職缺多

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隨著網購商機越來越熱門，相關業者職缺也越來越多。勞動部旗下的「台灣就業通」網站指出，相關業者近期釋出電商營運專員等職缺，薪資也從35K起。

根據資策會產業情報研究所統計，台灣消費者每年網購消費總額持續增加，從2014年新台幣2萬1681元到2015年的2萬4744元、2016年更來到2萬7715元，每月網購金額佔每月消費總支出的比例也逐年上漲，由2014年僅占12.3％至2016年時已達到17.8％，顯示出消費者對網路購物依賴度有持續加深的趨勢。

對此，許多業者也紛紛看好網購商機，擴大經營版圖，也連帶釋出需多相關職缺。

勞動部勞動力發展署旗下的「台灣就業通」表示，不少傳產業者也加快網路化腳步，除了百貨業由實體走向線上，推出手機版的行動網購平台，批發及零售業廠商也跨足電子商務領域並加入搶人大戰。

「台灣就業通」說，像是蘋果產品經銷商「德誼數位科技」由實體通路搶攻線上購物，積極招募熟悉通路行銷的電商營運專員，月薪35K-40K；垂直性電商業者「創業家兄弟」為台灣成長非常快速的電子商務公司，招募包括客服專員、社群經營專員、產品編輯專員、會計專員等，其中PHP軟體工程師月薪達45K-100K。

而獲得鴻海集團策略投資的行動影音平台服務商「移動商務」則釋出包括系統助理工程師、國際頻道版權事務主任、軟體開發部主管等職缺。

如果勞工認為自己無相關專業，但又想進入電商領域，勞動部也提供相關職前及在職訓練課程，包括電子商務行銷人才培訓班、大數據與網路行銷班、B2B跨境電子商務實用班、網購商品攝影暨影像編修班等。1060401

(中央社)