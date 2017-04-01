目擊者遭控剽竊劇本 導演出示授權協議
電影「目擊者」，被自稱是原創故事創作者的「陳玉珊」爆料，指稱當初將故事授權給導演程偉豪拍攝，但未收到新台幣15萬元酬勞，程偉豪出示「目擊者原創故事授權協議書」回應。
演員莊凱勛、許瑋甯、李淳、柯佳嬿主演的「目擊者」才上映，卻遭到自稱是原創故事原創者的「陳玉珊」爆料，指出當初將故事授權給導演程偉豪拍攝，但至今仍未收到酬勞15萬元。
程偉豪解釋，一開始就積極地想付給陳玉珊授權費用，但對方不僅不給帳號，甚至獅子大開口要一筆更高金額，讓他們相當無奈。
程偉豪也出示和陳玉珊在2015年3月共同簽署的「目擊者原創故事授權協議書」，當中指出「本人陳玉珊代表華娛國際股份有限公司與編劇成澤青，就本人與編劇成澤清、程偉豪共同創作之電影『目擊者』的故事構想，現同意授權予本片編劇、導演程偉豪進行拍攝劇本撰寫並製作完成影片」。
程偉豪表示，陳玉珊已就原創故事完全授權，「目擊者」的劇本跟陳玉珊的完全不同，「陳玉珊如今拒絕受領協議書內的15萬元，即使我多次請其提供匯款帳號，因為她要求更大的金額」，程偉豪說，已履行協議書的義務，給予陳玉珊原創故事部分的署名，而這部分也在電影的字幕當中出現。
另外在授權協議書當中也清楚寫道，「本片完成劇本與原創構想有所差距，於角色發展、主要事件、和情節安排上已是獨立發展之文學劇本」，陳玉珊已將所有權益授權給程偉豪，協議書上方也清楚有對方簽名以及蓋章。1060401
(中央社)
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