設香案迎媽祖，黑衣人搶先持棍亂砸

臉書黑色豪門企業上傳黑衣人砸香案影像。（馮惠宜翻攝）

大甲媽祖9天8夜繞境1日進入龍井區，凌晨位在龍井區一處聖壇為迎媽祖設香案，卻遭十名黑衣人持棍棒闖入，對香案猛砸，還用滅火器不斷往香案噴灑，過程全被網友拍下上傳臉書「黑色豪門企業」，轄區警方表示，當事人供稱與人發生糾紛，但不願透露細節，也拒絕提告，警方將調閱監視器主動追查，網友表示「得罪神明，不是不報，時機未到」。

大甲媽祖返程預計1日進入台中市龍井區，有信眾在凌晨就搭設聖壇，準備迎接媽祖聖駕，未料卻遭10多名黑衣人手持棍棒衝入，除砸毀聖壇擺設，並且持乾粉式滅火器不斷噴灑，頓時煙霧瀰漫，30秒鐘黑衣人犯案後迅速逃逸。

網友將黑衣人砸聖壇過程上傳臉書社團「黑色豪門企業」，網友紛紛回覆「用意外啊！」「現在的陣頭不是拿香，是拿棍，不是拜神，是打人呵呵」、「得罪神明，不是不報，時機未到，真的」。

轄區烏日分局表示，已掌握對象及相關證據，雙方均為陣頭身分，平時就熟識，目前被害人表示暫不願提出告訴，如提告將立即向涉案人追訴法辦。另有關違法施暴妨害公眾秩序部分，將主動通知當事人到案說明，並依社會秩序維護法究辦裁罰。

(中時)