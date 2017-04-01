連假剁手也要買！購物網限時全館88折起

四月起衛生紙出廠價格將調漲，趁打88折時囤或是好時機！(圖：業者提供)

四月連假四天期開始，東森購物歡慶「東森購物」與「森森購物」即將於4月1日起合併為「東森購物」，為慶祝兩家公司合併，第二波優惠活動自即日起到4月2日(日)上午10點截止，限時48小時，東森購物網與森森購物網聯手推出超級轟殺優惠，全館88折起，多達40萬件商品飆低價回饋，就是要消費者在難得的連續假期中買的心滿意足！

東森購物網執行長王志仁表示，二家公司合併將更能整合資源擴大營運規模，在消費者權益不變的前提下，將更多超值優惠商品提供給消費者；在上一波3月28日到29日歡慶合併的24小時全館88折活動中，當日業績就成長三倍，銷售總件數成長二倍，衛生紙、餐劵與紅薑黃保健食品為最熱銷品項。

美食票劵商品在開賣三小時內賣破千萬業績，瞬間造成完售缺貨，票劵出現百萬刷手，光是「TASTY西提餐劵」此位頂級消費者就購入700張，數量驚人；活動帶入龐大流量，光是APP的流量就成長三倍以上。

東森購物適逢連假，全館再度下殺88折且加碼將特惠時段加長到48小時，東森購物建議消費者可考慮訂購衛生紙搶先囤貨，以因應國際紙漿價格上漲，四月份各衛生紙品牌出廠價格將調漲5%到8%不等的幅度，未來衛生紙價格將變高，消費者趁東森購物全館88折時搶購，免運費還送到家，省下一筆費用不無小補。

另外，清明掃墓會用到的紙紮、紙錢、香燭等各項祭拜用品，拜拜後使用的平安淨身商品，例如抹草皂、抹草沐浴乳、淨身泡澡包、抹草香氛抗菌洗衣精；歡慶婦幼節，各項女性、兒童品用皆打88折，結帳消費滿490元即免運費。

近期新台幣強勁走升，讓不少計畫出國的消費者心癢癢，近半年兌人民幣、新加坡幣、泰銖、日圓都有明顯升值，到這些國家旅遊都是划算的選擇，東森購物針對旅遊商品也推出限量999元的虎航澳門四日來回機票，消費者搶購手腳要快。東森購物提醒，全館除3C、家電、機車、國際精品、旅遊95折外，皆全面88折起！

(工商)