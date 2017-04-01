當志工目睹醫療困境 錄取北醫要服務偏鄉
「看到偏鄉醫療資源的不足，未來想服務偏鄉」。醫學系繁星放榜，屏東美和高中考71級分的李治杰獲錄取台北醫學大學醫學系，他在面試時說到想從醫的目的。
李治杰從美和國中部直升高中部，成績一直優秀，高中成績校排前2名，但讀書從來就沒有阻礙他去當志工的時間，李治杰表示，時間是自己找出來的，國中時就在社區圖書館當志工，後來得知屏東基督教醫院和勝利之家有志工服務，高2和高3在屏基和勝利之家擔任志工。
李治杰表示，當志工讓他獲得許多課本之外學不到的知識，也讓他聽到許多人的故事，曾經有位來自三地門鄉的中年人說，他從三地門鄉坐公車到醫院、包括等看病要花2個小時，這讓李治杰感受到偏鄉資源的分配不均及不足。
李治杰說，他也在醫院志工工作中，發現人與人溝通很重要，醫生和病人常在溝通中產生問題，主要是雙方都很急，沒有把話說清楚。
在勝利之家為腦麻生課業輔導，李治杰說，需要很有耐心，腦麻生說話不清楚，有時需要從他們的表情去了解他們說的話，但克服這些難度後，腦麻生發自內心的笑容，常讓他感到很溫暖。
志工讓李治杰看到屏東偏鄉醫療資源的不足，再加上自己的家族有罕見疾病，而美和高中創辦人徐傍興醫生就是回到偏鄉在自己故鄉服務並且辦學，李治杰高2時決定要當醫生，未來到偏鄉服務。
台北醫學大學是李治杰第1志願，李治杰說，因北醫跟許多國際醫療有交流而且有許多的服務社團，他高中曾參加外交部外交小尖兵與國外交流，讓他體會到國際觀的重要。1060401
(中央社)
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