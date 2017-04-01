全球10大最貴租用商辦 北上港占5席
商業地產服務公司世邦魏理仕（CBRE）調查，全球10大最貴租用辦公大樓，北、上、港共占5席。其中，香港中環、北京金融街、香港西九龍、北京CBD排名前4，上海浦東排第8。
中新網報導，在世邦魏理仕監測的121個市場中，2016年全球頂級辦公大樓租用成本年增2.3%。其中，歐洲、中東及非洲租金漲幅3.7%，美洲地區和亞太地區漲幅1.8%。
在全球10大最貴租用辦公大樓排名中，香港中環每平方公尺的年租金為2839美元（新台幣約8.7萬元）蟬聯榜首，香港西九龍每平方公尺的年租金為1753美元排名第3，兩地租金漲幅分別為9.1%和9.3%，在亞太區是前段班。
北京金融街每平方公尺的年租金為1925美元、北京國貿CBD（中心商務區）每平方公尺的年租金為1677美元，分別排名第2和第4。上海浦東則以每平方公尺1258美元的年租金排名第8。
世邦魏理仕大中華區顧問及交易服務部董事總經理黃蔚表示，隨著中國大陸經濟快速發展，金融業發展迅速，加上近來傳統金融業不斷創新、混業經營、業務拓展，金融機構對優質地段的頂級辦公大樓需求旺盛。
他說，北京和上海是中國大陸的重要金融中心，成為金融業的聚集地。在北京金融街，金融業租戶比例高達92%，上海陸家嘴比例為60%，它們對頂級辦公大樓的需求，使市場處於供不應求狀態。1060401
(中央社)
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