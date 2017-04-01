伊凡卡夫婦申報財產 身家上看226億元

根據白宮今天晚間公布的申報文件，美國第一千金伊凡卡．川普和夫婿庫許納在擔任政府公職的同時，擁有上看超過7億美元的不動產和商業投資。

法新社報導，文件顯示，身為美國總統川普正式貼身顧問的伊凡卡夫婦仍從價值約2.4億美元至7.4億美元（約新台幣226億元）之間的投資事業中獲得收益。

根據彭博，文件顯示，庫許納（Jared Kushner）在擔任公職前，處分58項事業。庫許納和妻子伊凡卡．川普（Ivanka Trump）兩人申報的收益為1.95億美元（約新台幣60億元），其中大部分來自處分收益，時間涵蓋去年1整年和今年的1部分。

日前才宣布擔任川普不支薪顧問的伊凡卡，將保留她在川普國際飯店（Trump International Hotel）股權。川普國際飯店距離白宮只有幾個街區。

根據庫許納申報的文件，那項股權價值約500萬美元至2500萬美元之間。文件顯示，伊凡卡在2016年1月和2017年3月從飯店獲得的租金或權利金收益介於100萬至500萬美元。

根據申報文件，36歲的庫許納任公職前，辭去和家族不動產事業有關的200多家公司、企業、團體及非營利組織高階職務，但仍持續從過去他和他父親共同經營商業帝國的很多持股獲得收益。1060401

(中央社)