只能密會他國政要 柯P：外交空間幾乎窒息了

台北市長柯文哲出訪行倒數第2天，上午赴印度門發表總結談話，由於這次出訪多次只能以「密會」、「不公開」方式拜會他國政要，他也感慨的說，這趟一出來發現台灣「外交空間幾乎窒息了」，未來有機會碰到大陸朋友，會找機會反應，但在之前還要想一套完整論述來說服別人。

柯在談話中直言，外交上碰到的壓力在台灣島內可能比較沒有感受，但一出來，就感受到台灣外交空間幾乎窒息了，有機會他跟大陸朋友討論這些問題，講一些他的想法，畢竟台灣民主自由發展已經走到一個程度，台灣有它的想法，「打壓的方式沒有辦法解決台灣問題」。

柯文哲說，至於要如何表達回去會再想想看，以後會有一套論述，媒體詢問是否會選在6月將舉辦的雙城論壇向對岸反應？柯說應該在那之前就會講了。

柯也特別感謝台商在這次幫了很多忙，雖然內容涉及國家機密，但台商在這裡經營久了，跟每個國家政要多少都有關係，你要見的人有時透過外交部去安排，可能公開場合對方不敢，但透過台商卻可以私底下安排，該見到的人還是可以見到。

至於未來是否還會來東南亞、印度出訪，柯表示其實很難，畢竟出來一趟事前作業超過3個月，而且外交雖然重要，但對台北市長來說台北市政更重要，這次出訪某種程度上只能說替國家做多少就做多少，對他來說市政還是最重要的，只是很多地方正式外交很難走出去，不得不用城市外交打前鋒。

(中時)