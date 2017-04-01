電子掃墓情不減，家人相隔螢幕淚滿面

長輩坐在輪椅上雙手合十，透過網路祭拜親人。（林和生翻攝）

透過網路看著親人相片，家屬不禁淚流滿面。（林和生翻攝）

為滿足行動不便長輩追思緬懷親人需求，內政部南區老人之家選在清明節前夕舉辦網路掃墓活動，透過網站陳列已逝親人照片，甚至連線國外與親友相聚，除解思親之愁，也了結長輩總是掛念的一樁心願。

今年共有11位長輩報名參加，配合信仰不同，分別以佛教、基督教形式追思，為讓家人更有臨場感，社工還親至親人墳前拍攝墓園周遭相片作為背景，場面莊嚴肅穆。

南老社工課長陳明琡表示，每年清明節到來，長者常因無法前往祭拜親人而感到傷心，於是院內結合科技辦起網路掃墓，讓行動不便長輩就近完成祭祖心願。

起初大家其實不太能接受，覺得既不實際也不符合傳統，經幾年試辦大夥報名越來越踴躍，欣慰年紀大還可接觸新科技，沒有被社會淘汰，院方也希望長者透過祭祖儀式，將對親人寄託轉化成一股生命動力。

高齡95歲阿嬤張程春英耳朵已有重聽，但遠在美國女兒透過網路喊的一聲「媽」，她聽得特別清楚，點頭笑著回應；母女連線共同祭祀已逝的老伴，她口中喃喃自語，除談近況，也要他在天家放心，自己很快會過去團圓，女兒則是看著老媽媽及父親談話，哽咽到不行。

陳明琡說，活動進行並透過網路與家屬連線，彷彿打破時間、空間限制，一年一次，完成親人一起掃墓心願。

(中時)