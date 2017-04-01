慶祝保生大帝誕辰 樹林濟安宮舉辦文化祭

新北市長朱立倫、內政部長葉俊榮、立法委員吳秉叡、羅致政、蘇巧慧及新北市議員陳世榮至樹林濟安宮參拜。（王揚傑翻攝）

農曆3月15日是保生大帝聖誕，新北市樹林區濟安宮為慶祝保生大帝聖誕，連續20年舉辦保生大帝聖誕文化祭，吸引各地信眾參加，新北市長朱立倫、內政部長葉俊榮、立法委員吳秉叡、羅致政、蘇巧慧及新北市議員陳世榮等人，今（1）日特地前往參拜。除了感謝濟安宮為地方的貢獻，也祈求信眾家庭圓滿、身體健康、平安吉祥。

朱立倫表示，濟安宮除了是樹林地區重要的信仰中心，每年也都獲得新北市績優宗教團體表揚，參與了許多公益慈善及社會教化的善行，除平常關心弱勢，並提供低收入戶照顧外，也提供學生獎學金，感謝濟安宮對社會公益與教化的奉獻，以及種種行善義舉的付出。

民政局宗教科長藍品畯表示，濟安宮建廟已228年，是當地居民的信仰中心，奉祀「醫神」保生大帝，為樹林歷史最悠久的廟宇，俗稱大道公廟、潭底廟。

廟方表示，宮廟後埕有1棵老榕樹，是1923年潭底老廟東遷至現址時，迄今樹齡已達90歲，但仍枝葉茂盛，生機無限。據樹林地方耆老說，樹苗當初是以倒頭栽方式植下的，所以才會長的特別高挺，又說老樹底下埋有一鎮殿八卦，具靈性能逢吉避凶。每天都吸引大批觀光客前來參拜。

(中時)