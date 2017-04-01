IMF：全球人民幣外儲845億美元

國際貨幣基金（IMF）3月31日首次公布全球人民幣外匯存底持有情況。截至去年第4季，人民幣外匯存底達845.1億美元，占參與外匯存底貨幣構成報告成員外匯存底資產的1.07%。

新華網今天報導，IMF數據顯示，截至2016年第4季，全球外匯存底（大陸稱外匯儲備、外儲）總額為10.79兆美元，低於前一季的11.06兆美元。其中參與IMF官方外匯存底貨幣構成報告成員的外匯存底資產為7.9兆美元。

IMF自2016年10月開始在官方外匯存底貨幣構成調查中單獨列出人民幣資產，以反映全球人民幣外匯存底持有情況。可進一步完善人民幣外匯存底統計數據，也可能提高各國在外匯存底配置中對人民幣的接受度。

目前有146個國家和地區自願向IMF報告官方外匯存底貨幣構成。IMF將成員持有的美元、歐元、英鎊、日圓、瑞士法郎、澳元、加拿大幣和人民幣8種貨幣的外匯存底總量單獨列出。但不公布個別國家、地區持有的數據。

中國大陸自2015年9月起，自願向IMF提供官方外匯存底貨幣構成的每季數據，以提高中國大陸的金融數據透明度。1060401

(中央社)