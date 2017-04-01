歐巴蘇志燮5度來台 2日會粉絲

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被封為「防空洞歐巴」的39歲韓國男星蘇志燮（前），1日中午搭機來台，雖然走VIP通道，無緣與粉絲見面，但2日將在台北國際會議中心舉辦見面會，粉絲可以目睹韓星風采。中央社記者卞金峰桃園機場攝 106年4月1日

被封為「防空洞歐巴」的39歲韓國男星蘇志燮（圖），1日中午搭機來台，雖然走VIP通道，無緣與粉絲見面，但2日將在台北國際會議中心舉辦見面會，粉絲可以目睹韓星風采。中央社記者卞金峰桃園機場攝 106年4月1日

被封為「防空洞歐巴」的39歲韓國男星蘇志燮，今天中午搭機來台，雖然走VIP通道，無緣與粉絲見面，但明天將在台北國際會議中心舉辦見面會，粉絲可以目睹韓星風采。

蘇志燮以「主君的太陽」再創事業高峰，也被大批粉絲封為「防空洞歐巴」。

蘇志燮中午5度搭機來台，並向在機場管制區內的粉絲揮手致意；由於他在經紀公司的安排下，走VIP通道入境，粉絲無法第一時間近距離目睹他的風采。

蘇志燮這次來台將宣傳他上個月發表的新專輯「Are You with Me」，明晚將在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，分享他出道20週年的新作。1060401

(中央社)