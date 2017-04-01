NBA騎士三巨頭發威 擊敗76人止連敗
美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊球星詹姆斯（LeBron James）今天轟進34分，幫衛冕軍脫離悽苦的3月，騎士終場以122比105擊敗費城76人隊。
法新社報導，騎士二當家厄文（Kyrie Irving）砍下24分，洛夫（Kevin Love）18分10籃板。騎士目前在東區王座爭奪戰緊追波士頓塞爾蒂克之後。
騎士隊賽前3連敗，過去7戰輸5場，今晚贏球後，3月戰績7勝10敗。
在昨天敗給芝加哥公牛後，詹姆斯承認球隊出了大問題，但拜76人傷兵過多、只有9人能上陣之賜，騎士今天鮮少遭遇對手頑抗。
厄文說：「我們需要拿下這場比賽，我們都了解我們得從這裡繼續努力，不要往回看。我們約從5、6天前開始計畫振作，現在種子開始發芽，才正要開始成長，我感到很興奮。」
詹姆斯另添9籃板與6助攻，全場只打了30分鐘；騎士一度領先達32分，讓厄文與洛夫第4節整節都可以輕鬆作壁上觀。1060401
(中央社)
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