跨洋航線新機 波音787-10首次試飛成功

波音最新型的787-10型客機昨日正式試飛成功。（圖/波音官網）

美國航空製造商波音（Boeing），昨日正式在南卡羅來納州（South Carolina）基地進行首次試飛，旗下787系列最新的787-10客機，並成功完成首趟飛行返回地面。這款787-10客機，是波音自行研發製造的新機種，為替代現役的777-200、空中巴士（Airbus）的A330與A340型客機，成為全球跨洋航線的下一代新廣體客機，目前確定能第一批取得新機的包含新航與長榮航空。

據路透社（Reuters）報導，波音旗下787系列最新型的787-10夢幻客機，於昨日在南卡羅萊納州進行首次正式試飛，這架售價3.12億美元（約94.9億台幣）的廣體客機，成功完成試飛任務返回地面。這款被波音視為新一代跨洋航線的主力機種，欲藉此取代777-200和對手空巴A330與A340機型。負責試飛的機長伯格（Tim Berg）表示，「這趟飛行非常順利，飛機整體的性能都非常先進且優質。」目前尚未量產的787-10客機，已確定首批交貨對象為新加坡航空與台灣的長榮航空兩間。

先前第一架原型機出廠時受到波音員工的熱烈歡迎。（圖/波音網站）

空中巴士推出新型的A330neo，與波音787-9和787-10型對抗。（圖/空中巴士官網）

波音近年來不斷地研發新型客機，以多款客機符合更多航空的需求，藉此取得更多的訂單和收益，並與對手空中巴士集團搶單。本次試飛的787-10客機，機身長約68公尺，總載客量為323名，最大飛行航程為13,000公里，能執飛全球近9成的跨洋航線，像是美西至歐洲或跨太平洋航線，目前每架售價為3.12億美元（約94.9億台幣），訂購的航空公司可自行選擇，是要使用通用電子（General Electric Co）的引擎、或是英國勞斯萊斯（Rolls-Royce Holdings）生產的版本，已有9名顧客向波音提出149架訂單。

Boeing 787-10 INAUGURAL TAKEOFF

面對波音的挑戰，空中巴士則推出新版的A330neo客機迎戰，在極受歡迎的舊型A330客機上進行改裝更新，推出更省油且長距離的雙引擎廣體客機，相較之下，空巴目前訂單銷量稍微佔上風，已銷出220架，與787-10一樣都將在2018年交貨並投入服役。

(中時電子報)