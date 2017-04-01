清明連假掃墓湧人潮 樹林警強化交通疏導
清明節4天連續假期，湧現掃墓人潮，為保障交通安全與順暢，並即時掌握交通壅塞狀況，新北市樹林警分局於本月1至4日清明連假期間，在轄內軍人忠靈祠、各公墓出入口及主要平面道路易壅塞路口，均編派交通崗或巡邏警力，實施交通指揮疏導、管制勤務，讓民眾行車能安全順暢。
樹林分局表示，樹林地區有多處公墓，清明連假期間，為維護民眾外出掃墓人、車安全與順暢，並防制交通事故發生，樹林警方於部分公墓設有實施交通管制，管制時間為1日至4日的7時至17時，請開車民眾務必配合將車輛停好再進入墓園。
樹林區軍人忠靈祠及各公墓交通管制位置：
軍人忠靈祠：中正、忠義街口及其周邊道路。
第一公墓：光興街166號前及北靈宮前。
第二、三公墓：保安街2段45巷口及南寮福德宮前。
第六公墓：東佳、東和街口及中山、東佳平交道口。
(中時)
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