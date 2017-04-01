郝龍斌大秀不對拍舞感 自稱能做原住民

郝龍斌花蓮原住民後援會今天上午在吉安鄉薄薄部落成立。（張祈攝）

花蓮原住民後援會徐石施贈送阿美族傳統服飾給郝龍斌。（張祈攝）

會中與原住民太后們大跳組曲，展現十足親和力。（張祈攝）

在原住民太后們的指導下，郝龍斌愈跳愈上手。（張祈攝）

在原住民太后們的指導下，郝龍斌愈跳愈上手。（張祈攝）

參選國民黨主席的副主席郝龍斌今天到訪花蓮，也首度在花蓮成立原住民後援會，會中與「原住民太后們」大跳組曲，感謝原住民一直以來對國民黨的支持，也承諾當選後會持續為族群發聲，下午3時將到國軍英雄館舉辦城市巡迴座談會。

台北地方法院昨天裁定國民黨青年黨員參選黨代表的黨齡從1年再改4個月，郝龍斌針對此事回應，他說，非常認同法院的盼決，本來過去黨代表選舉資格就是4個月，這次中常會突然改變參選資格，因而阻斷非常多年輕人想要參選的機會，透過法院將機制回歸正常，是值得肯定的。

會中他也分享當選黨主席三大目標，包括2018年國民黨執政縣市要比現在多、六都一定要拿下兩都及投票率一定要增加等，並強調黨主席不是下一個位置的跳板，最重要的任務就是要帶領黨團勝選，會找到能贏的候選人，全力協助他們勝選。

對於「人頭黨員」爭議，郝曾要求組成入黨審查會員會未果，憂黨員人數大幅度上升將影響選舉結果，據媒體報導，為爭取黨代表資格，一人介紹上千名黨員入黨，黨員大幅倍增到44萬人，郝質疑，他們的入黨理念、擔任角色的確需要解釋清楚，也須受社會檢視，他也呼籲，愛黨就不要傷害黨，黨的選舉公平、公正透明，才能增加黨的形象及團結。

「原住民是最支持國民黨的」郝龍斌上午至吉安鄉薄薄部落參加花蓮原住民後援會成立，獲得現場原住民黨員熱烈歡迎，也與「原住民太后們」大跳組曲，郝展現「獨到」節奏感，不對拍且僵硬的舞姿逗得民眾開懷笑，他說，除了感謝原住民長期支持，也非常了解他們的心聲，承諾未來會為原住民爭取更多權益。

(中時)