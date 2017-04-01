關廟國小119歲校慶 另類思維向消防人員致意

關廟國小創校119週年，119正好是台灣消防隊代表號，消防人員成為校慶主角。(曹婷婷翻攝)

你看過這樣的校慶嗎？關廟國小119歲生日，向消防人員致意。(曹婷婷攝)

台南市關廟國小創校119週年，今天舉辦校慶，119正好是台灣消防隊代表號，因此，校方特別邀請關廟消防分隊同仁擔綱主角，從3樓斜降護送會旗入場揭開序幕，展開一系列的慶祝活動，也藉此向在地消防單位致意，老學校新思維，為119週年校慶注入新元素，也讓學童感受另類的校慶。

關廟消防分隊分隊長吳博弘，特別於會場一角開設消防宣導專區，讓小朋友認識在地守護神，並別出心裁設計3個動態及靜態體驗宣導，包括快問快答、天降神兵、橫行霸道等橋段，可愛的阿芳（熱水器寶寶）及阿粉（滅火器寶寶）穿梭會場擔任親善大使，人潮絡繹不絕，小朋友與同仁玩得不亦樂乎。

吳博弘說，此次宣導主要目的在防災教育向下紮根，透過小朋友防災教育推廣至家庭社區。他強調，宣導工作一步一腳印，無法馬上揭竿立影，但樹苗植入人心，終有一天綠樹成蔭。

(中時)