20周年後投震撼彈 錢佑達宣布「回歸」五月天擔任鼓手

五月天首代鼓手達叔「宣布」回歸五月天，但卻沒歌迷上當。(圖/本報系資料照)

五月天3月29日舉辦成軍20週年演唱會，吸引3.5萬歌迷前往見證歷史性一刻，當晚首代鼓手「達叔」錢佑達也在事隔20年後，再度與五月天合體演出，也讓他在臉書宣布下個月將「回歸」五月天，再度擔任鼓手一職。

錢佑達臉書全文。(圖/錢佑達臉書)

五月天前身為「So Band」樂團，由阿信、怪獸和錢佑達在師大附中組成，後來瑪莎和石頭陸續加入，不過這中間已更換過三任鼓手，直到發行首張專輯前，才網羅現任鼓手冠佑加入，五月天才算正式「成軍」，而在20周年演唱會上，錢佑達也登台擔任嘉賓，並與五月天合體表演軋車，精湛演出贏得粉絲熱烈迴響。

近日錢佑達也悄悄經營粉絲專頁，並宣布「經過老同學熱切的邀請，我慎重考慮之後，決定四月份開始回歸五月天擔任鼓手，也就是以五月天正式團員的身份與大家見面。其他詳細的計劃與演出活動以及冠佑的動向，會陸續公佈，謝謝大家」，為了證實所言不假，更再三強調「現在知道為什麼阿信當天說我的人生與乾杯MV後半段不同了吧」，不過因為正逢4月1日愚人節，多數歌迷都沒上當，反而紛紛祝達叔愚人節快樂。

(中時電子報)