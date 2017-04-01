李行右眼開完刀 送崔小萍一程還爆料
資深廣播人崔小萍辭世享壽96歲，今天上午舉行追思禮拜。導演李行昨天右眼才開白內障手術，今天就前來送老友最後一程，李行還爆料當年崔小萍的緋聞男友就是中廣導播趙剛。
曾經在50、60年代以廣播劇風靡全台的資深廣播人崔小萍，3月11日晚間病逝於台大醫院，享壽96歲，今天上午她的友人、學生為她舉辦追思禮拜。
李行身為崔小萍治喪委員會主任委員，昨天他的右眼才動了白內障手術，今天就立刻到現場送老友最後一程，即使李行的右眼仍泛著血絲，提到和崔小萍的合作，他還先從台灣電影史講起。
李行和崔小萍合作三部電影，「街頭巷尾」、「貞節牌坊」、「日出日落」，他讚賞崔小萍的表演基礎打得深，演得非常好，今年2月18日李行還找國家電影中心辦「崔小萍老師96耆壽影展」，沒想到3月11日她就過世。
李行說，要不是崔小萍因為白色恐怖入冤獄10年，他拍「秋決」當中老奶奶的角色，就會是由崔小萍所演。倒是李行今天還爆崔小萍的料，提到崔小萍當年的男友就是中廣導播趙剛，一爆料還被旁人阻止，顯得逗趣。1060401
(中央社)
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