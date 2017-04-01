太陽花無罪 柯文哲：不應視為常態
太陽花學運占領立法院22人獲判無罪，台北市長柯文哲今天表示，這是不正常時代的不正常做法，是國家轉型期遇到的波折，但（學生占領公署無罪）不應該視為常態。
柯文哲上午參觀新德里印度門，媒體問到太陽花學運占領立法院被告獲判無罪一案，柯文哲指出，「政治問題政治解決，沒辦法完全用法律去解決。」
他強調，這是不正常時代的不正常做法，應視為台灣在國家進步過程中遇到的一些波折，所以他每次都以這樣的態度面對這種歷史問題，重點是要怎麼去迎向未來。
柯文哲認為，應該以平和的態度面對過去，以務實的態度處理現在的問題，並以正面的態度迎向未來。
被問到這樣的判決，會不會造成人民占領公署變成常態？柯文哲表示，（太陽花學運）是一個國家轉型期遇到的波折，（占領公署獲判無罪）不應該視為常態。1060401
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。