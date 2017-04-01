太陽花無罪 柯文哲：不應視為常態

太陽花學運占領立法院22人獲判無罪，台北市長柯文哲今天表示，這是不正常時代的不正常做法，是國家轉型期遇到的波折，但（學生占領公署無罪）不應該視為常態。

柯文哲上午參觀新德里印度門，媒體問到太陽花學運占領立法院被告獲判無罪一案，柯文哲指出，「政治問題政治解決，沒辦法完全用法律去解決。」

他強調，這是不正常時代的不正常做法，應視為台灣在國家進步過程中遇到的一些波折，所以他每次都以這樣的態度面對這種歷史問題，重點是要怎麼去迎向未來。

柯文哲認為，應該以平和的態度面對過去，以務實的態度處理現在的問題，並以正面的態度迎向未來。

被問到這樣的判決，會不會造成人民占領公署變成常態？柯文哲表示，（太陽花學運）是一個國家轉型期遇到的波折，（占領公署獲判無罪）不應該視為常態。1060401

(中央社)