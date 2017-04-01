什麼都想試 台灣女孩酒造打工日人吃驚

「因為我什麼都想試試看」，台灣女孩Rene為一圓打工遊學夢，辭去記者工作，到日本高山酒造擔任餐廳服務生，什麼都想試的態度讓日本社長想聘她當正式員工。圖為鏟冰保存雪的過程。（取自臉書「Rene?何??日本?」粉絲團）中央社記者陳葦庭傳真 106年4月1日

「因為我什麼都想試試看」，台灣女孩Rene為一圓打工遊學夢，辭去記者工作，到日本高山酒造擔任餐廳服務生，什麼都想試的態度讓日本社長想聘她當正式員工。

讓一切歸零，圓一個夢想其實沒有那麼難。到日本打工遊學一直是Rene的夢想，去年辭去在台灣的記者工作，正式展開為期一年的圓夢之旅。

在到日本的語言學校之前，Rene只學過一年的日語，在最一開始，許多人都不看好一個只學過一年日語的初學者，能夠到日本打工遊學，不過，她不只順利在日本高山的（舟公）(土反)酒造找到工作，甚至還讓公司社長提出留她擔任正社員的要求。

「可能是職業病吧，我問題很多，而且什麼都想試試看。」Rene說，自己其實是酒造餐廳的員工，但是因為對釀酒的過程好奇，就自願去參與釀酒過程，讓其他同事十分驚訝。

她回憶自己參與的是釀酒冷卻的步驟，「這個看起來不是太重要的步驟卻是完全人工，而且為了讓米粒冷卻，必須關閉暖氣，把門窗通通拆掉，在下雪環境長時間跪坐、蹲坐在地板，彎著腰重複搓著經過快速結塊變硬的米粒。」

她說明，儘管戴了2層手套，搓米過程中，還是會磨破，有人搓不到半小時就流血，儘管過程辛苦，但對她而言，這次從來沒有過的經驗，她一定要試試看，她還補充，在宣布自己要去搓米隔天，她就收到餐廳同事送的暖暖包，讓人感到十分窩心。

「日本人很少問為什麼，很多是傳統，他們就延續下來做，所以他們也覺得我問題很多。」Rene表示，一開始自己好奇發問的行為，確實讓日本同事不太習慣，但現在同事甚至會找新奇的消息跟她分享。

這樣的精神也獲得公司社長的肯定，主動提出希望她留下來當正社員（正職員工），不過，Rene卻婉拒了這個機會，表示還是想回台灣工作，繼續發揮好奇心，體驗世界不同的趣事。1060401

(中央社)