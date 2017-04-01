台大今起週六減診 兒科門診影響最小
因應一例一休，台大醫院今起實施週六減診措施，感染科、輻射污等2門診移到兒童醫院看診，其餘多挪到週間，但顧及父母及孩童，兒科門診更動最小，讓家長直呼「很貼心」。
一例一休上路，部分醫院喊出假日減診因應，台大醫院今天起實施週六全面減診，將週六部分門診集中到兒童醫院，其餘多數則挪到週間看診。
台大醫院感染科主治醫師羅一鈞今天受訪時表示，因感染科有許多慢性病老病人，都是每週固定回診領藥，為避免換診間讓患者迷路，早在1月初院方公布時就先一一告知。
雖已及早告知，但羅一鈞表示，今天仍有患者跑到西址原診間看診，經掃地阿姨告知才找到正確診間，還聽說有患者上午到兒童醫院欲掛號，才發現週六門診僅開放預約的患者，未開放現場掛號。
羅一鈞說，未開放現場掛號主因是兒童醫院藥局平時只會準備兒科相關用藥，如是老病人則可先備好藥，但藥局無法掌握現場掛號的患者的狀況，即便看完診也可能無藥可開。
據了解，週六從西址移到兒童醫院的門診僅有感染科及輻射污等2門診，其餘開診的多是兒科，像是小兒科、內科、兒童外科、兒童眼科、兒童精神科、兒童牙科等。
台大醫院發言人、復健部主任王亭貴表示，之所以保留兒科，是因孩子無法自行就醫，一定要有父母陪同，若連兒科都縮減，家長週間上班又無法配合，影響層面擴大，今天上午兒童、內科等門診人數共約300至350人。
今早帶著孩子就醫的倪小姐說，台大保留兒科對家長來說真的「很貼心」，畢竟平常工作難請假，孩子週間也得上學，要同時配合實在有難度。1060401
(中央社)
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