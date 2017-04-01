台灣分崩離析 王金平盼總統行王道治國
前立法院長王金平今天表示，多數只代表此刻力量，不代表絕對真理。民進黨首次完全執政，總統蔡英文卻未團結國家，若能秉持王道精神治國，才能真正解決問題。
王金平今天上午出席由財團法人台南市國學書院傳統文化基金會舉辦的第三屆國學文化與企業經營研討會，以「中華文化的王道精神」為題，進行專題演講。
王金平在演講中提到，王道是人們在一定歷史時期，處理一切問題時，按當時通行的人情和社會道德標準，在不違背當時的政治和法律制度前提下，所採取的某種態度和行動，反之，若不顧一切，靠權勢蠻橫，就是霸道。
王金平說，民進黨第一次完全執政，但人民卻感受不到政黨輪替帶來改善困局的希望，總統蔡英文不只未團結國家，反而更加分崩離析，蔡總統若能秉持王道精神，以仁道治國，在政治行中道、經濟求正道、社會要公道，如此國家才能更團結，新政府才能真正解決問題。
他表示，議會政治就是政黨政治，溝通協商是常態，當窮盡一切理性溝通，一案仍無解，再表決不遲。政黨席次是力，論證是理，議會政治就是力與理的平衡。他常告誡民進黨，多數只代表此刻的力量，不代表絕對的真理。
面對蔡政府上台後兩岸狀態，王金平說，唯有兩岸同秉中華文化，發揮王道精神，才有可能突破僵局。提醒蔡政府必須綜合實力、意願、情緒、情感、義利，多元多面向式的思維，制定有效可行且符合台灣人民利益的兩岸政策，陸方也應用以大事小的王道精神開闊胸襟。1060401
(中央社)
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