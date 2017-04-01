關之琳爬山有人陪 神秘男身分曝光
54歲電眼美女關之琳先前因富商前夫陳泰銘與劉嘉玲爬山，導致兩女鬧翻，上月關之琳認已和劉嘉玲喝酒破冰和解，今(1日)港媒報導，目擊關之琳放下心結後，重拾前夫最愛的運動爬山去，過程中還有一神秘男子相陪，但這人僅是關之琳的司機，並非是新緋聞對象。
據《on.cc東網》報導，某日下午3時目擊關之琳在司機接送下現身山區，當天雖天氣沒特別好，但她仍做足防曬措施，頭戴遮陽帽，臉上也掛著太陽眼鏡，在司機陪同下開始健走，到山頂後發現起霧且路人變少，關之琳便摘掉帽子，露出真面目，而司機則是全程跟緊緊。
第二天，媒體在銅鑼灣發現關之琳一身勁裝忙血拚，她一手拿著戰利品、另一手忙講電話，不時露出笑容，雖遇到鞋店打烊，仍不減大美人的好心情，隨後開心上車，打道回府。
(中時電子報)
關鍵字：關之琳
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