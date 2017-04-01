誰當中華男籃教頭？李雲翔：擇優不看排名
隨著達欣總教練邱大宗宣告重返對岸執教，無法出任中華男籃教頭職位，中華隊總教練人選再陷難產窘境，負責選訓的中華籃協副秘書長李雲翔說：「其實大家誤會了，中華隊選出總教練是採擇優制，並非冠軍隊教練為先！」
原本籃協預定5日舉辦選訓小組會議，屆時選出中華男籃新教頭，卻因部分委員無法到場而告延期，畢竟選出的中華隊總教練任期，將到明年印尼亞運結束，加上亞洲盃東亞資格賽6月2日舉行，選出國家隊總教練已是刻不容緩。
「除非出現特殊狀況，否則中華男籃教頭任期將到明年亞運，畢竟這次選訓目標放在亞運，」李雲翔說，「同時我必須澄清，根據提報體育署的遴選辦法，中華隊總教練並非先找冠軍隊教練，而是從SBL教練團擇優或找外籍教練。」
李雲翔強調，如今體育署要求不僅總教練，更要整個中華隊教練團都有A級教練資格，選訓小組也會根據教練資歷與經驗，去選出最適合當前國家隊的總教練，並非都看SBL本季各隊戰績排名，「不要預設立場！」
先前傳出有意出任中華男籃教頭的許晉哲，就以目前國內專任教練制度無法提供應有價碼，以及他可能被對岸CBA球隊招攬的兩大因素來看，許晉哲重新接掌中華男籃兵符的機會不大，暫時仍以SBL現任教練為主要考量對象。
不過起碼上周確定「新台灣人」戴維斯與籃協之間的合約總算簽妥，他將效力到明年亞運結束，且馬上就要在東亞資格賽披上中華戰袍，中華男籃歸化球員問題可望暫時解套。
李雲翔最後重申遴選中華男籃總教練，絕對不是「黑箱」作業，「我們必須採取委員制討論出國家隊總教練，這些選訓委員也是經由理監事會議通過，且送交體育署認可的人！」他預估最慢兩周內就會決定中華男籃教頭人選。
(中時電子報)
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