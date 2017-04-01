失智婦參加喜宴走失 保大警助尋家屬

上個月27日70歲林姓婦人與家人至新北市政府1樓彭園餐廳參加喜宴，喜宴結束後林婦向家人表示要去洗手間，但家人久候不見林婦回來，著急向保安大隊市府駐衛警求助。

經員警以無線電通報線上警網協尋，隨即於市府外的西側車道口附近發現婦人的行蹤，立即帶林婦和家人會合，家人才放下心中大石。

林婦的先生表示，太太患有失智症，原先有為其準備GPS聯絡手環，但是因為當天趕著出門參加喜宴而忘記幫老婦戴上手環，自己匆忙之餘又忘記帶手機。

(中時)