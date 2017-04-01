來求大甲媽，議長抱88歲老母鑽聖轎

大甲媽聖轎停駐台中市議長林士昌位於龍井服務處，吸引鄰里信眾到此參香。（馮惠宜攝）

大甲媽回鑾停駐議長林士昌服務處，林士昌也抱著中風的老媽媽鑽轎底。（馮惠宜攝）

大甲媽8天9夜遶境行程進入尾聲，1日鑾轎回鑾到大肚、龍井等地，沿途受到信眾挾道祝禱，鑾轎中午停駐台中市議會議長林士昌位於龍井的服務處，林士昌也抱著高齡88歲的母親鑽轎底，林土昌說，媽媽原本都是跟著遶境，8年前中風後，他即到鎮瀾宮媽祖神殿上祈求，年年都獲應允停駐在他的服務處稍做停留，除方便鄰里信眾參香或鑽轎底，也讓媽媽感受到媽祖的照拂。

(中時)