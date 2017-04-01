日本擴軍 陸專家：南海成首要目標
針對日本防衛費連5年成長並創歷史新高，中國大陸軍事專家曹衛東認為，軍事擴張是日本政府首要工作目標，而南海是擴張的首個目標點。
日本經濟新聞報導，在3月27日國會通過的年度預算案中，日本2017年度防衛相關費用達5.12兆日圓（新台幣約1.40兆元），比2016年度增加1.4%（710億日圓），連續5年成長，並創下歷史新高。
中共人民網報導，為強化彈道飛彈攔截體系，日本擬倍增愛國者三型飛彈（PAC-3）防禦範圍。針對東海海域防衛，日本將建造新型潛艇，並將推進研發陸基反艦飛彈。
談到日本防衛費連續5年成長，曹衛東接受中國大陸中央電視台訪問時說，即使經濟發展不是很好，日本首相安倍晉三仍將軍事擴張作為首要工作目標，不斷擴充軍事進攻能力和綜合軍力。
他說，「日本急於向遠處擴張軍力，目前來看，它打算將南海作為擴張的第一個目標點。」
曹衛東認為，除了日本海上自衛隊最大戰艦「出雲號」5月將赴南海巡航，日本政府還以出租名義，向菲律賓提供5架海上自衛隊的TC-90教練機，想透過軍事往來加強與南海周邊國家的關係。1060401
(中央社)
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