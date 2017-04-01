柯文哲：台外交空間窒息 將提兩岸論述
台北市長柯文哲今天指出，這次出訪感受到台灣外交空間幾乎窒息，有機會將和「大陸朋友」討論這個問題，並在6月雙城論壇前提出兩岸關係論述。
柯文哲上午參觀新德里印度門後，在印度門前發表8天新南向之旅的總結心得，他除了談觀光、軟實力、產業如何加強與發展，也談到台灣的外交困境。
他指出，過去在台灣比較沒有感受，這次走訪馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷和印度新德里後，發現台灣外交空間「幾乎被窒息了」，他有機會將找「大陸朋友」討論一下這個問題。
被問到是哪些「大陸朋友」，柯文哲說，就「常常會遇到的啊，還是會跟大陸朋友聊一下這個問題」。
被問到中國大陸是否一直在打壓台灣國際空間，柯文哲表示，「不是一直，是隨時（打壓）。」
柯文哲強調，台灣已經民主自由走到這個地步，有自己的想法，「用打壓的方式沒有辦法解決台灣問題」，他將要思考一下，對兩岸關係要怎麼處理形成一套論述，將在6月的雙城論壇之前提出。
不過，柯文哲以馬來西亞雪蘭莪州和台灣簽署交通智慧城市及資通訊（ICT）相關合作備忘錄為例指出，是因為台灣在ICT產業很強大，且U Bike在台北是成功的，是全世界最好的模型，因此只要產業實力夠，人家還是某種程度要跟台灣接觸。
因此，柯文哲認為，如何厚植台灣的產業實力，這必須要思考，因為一旦產業實力不夠，台灣在國際上的價值就會明顯下降。
他並指出，東南亞過去有很多到到台灣讀書的僑生，這些人10、20年後成為當地社會高階層人物，這對台灣外交有很大幫助，回去之後將與教育部討論，僑生政策是不是要更寬廣。
柯文哲表示，雖然外交很重要，但身為台北市長，台北市政更重要，這次出訪是「能替國家做多少就做多少」，因為台灣的正式外交很難走出去，不得不用城市外交打先鋒。1060401
(中央社)
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