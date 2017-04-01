新光三越新竹店初夏購物節6日下重手 號稱上半年周年慶

新光三越百貨新竹中華店初夏購物節6日至26日登場，除貴賓卡友獨享化妝品滿3,000元送300元，聯名卡首2日再加碼，刷5,000元再送300元。

新光三越新竹中華店更強調，首2天若刷卡化妝品滿6,000元，可享史上最高18％的禮券回饋。

新光三越新竹店說，6日至5月14日消費滿2,000元或持貴賓卡扣20點可再參加抽獎，有機會獲得LG掃地機器人、六星集足體養身會館住宿券等超值大獎，再搭配首2日化妝品區史上最高禮券回饋，回饋率再提高至20％以上，號稱是上半年「周年慶」。

除了實質回饋，新光三越新竹店也有多波卡友禮，例如日本超人氣新銳設計師吉田YUNI為新光三越獨家設計的水漾曲線杯、袋，高檻卡友禮則規劃趨勢生活家電，如烤盅組、12吋DC負離子風扇、調理鍋等。

(工商)